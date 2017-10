Más de 200 entidades responden el sábado en Valencia a los incidentes del 9 d'Octubre con una marcha contra el fascismo

La manifestación pretende ser "un punto de partida" en favor de la labor y la actitud diarias "por las libertades y la democracia"

Ambos, como también señala el manifiesto, han destacado que "el antifascismo no es cuestión de un día sino una práctica y una actitud diaria que tenemos que ejercer todos desde todos los ámbitos", entre ellos, "el trabajo, el bar, el gimnasio, el mercado, la escuela o el instituto". "El fascismo avanza si no se lo combate", han declarado aludiendo de nuevo al manifiesto, que se leerá al concluir la marcha.

Entre las entidades impulsoras de la manifestación figuran plataformas, centro sociales, entidades culturales, ecologistas, feministas, juveniles, partidos políticos y sindicatos de la Comunitat Valenciana. Los organizadores consideran "necesario que la sociedad valenciana no se muestre indiferente" ante las citadas "agresiones" y ante "otras que se han producido recientemente" en esta autonomía.

El manifiesto de la marcha, que se ha leído en la rueda de prensa, indica que el pasado 9 d'Octubre se hizo "el fascismo, aparentemente latente los últimos años en València, se hizo brutalmente visible" y señala que "su reaparición no fue solo una acción por parte de grupos o partidos de ultraderecha" ya que también "centenares de personas --familias, niños y abuelos-- participaron de las agresiones a través de sus cánticos, insultos o muestras de apoyo a las agresiones".

Las más de 200 entidades que respaldan la manifestación del sábado estiman que "los hechos del 9 d'Octubre no son un ataque contra las personas que se manifestaron sino un ataque directo contra todas aquellas que entienden que tenemos derecho a vivir la vida con libertad".

"MIEDO NO"

Preguntados por si tienen miedo a que en este acto se produzca una respuesta de grupos de ultraderecha, los representantes de los organizadores han dicho que no. "Miedo no, es una convocatoria unitaria. Estamos todos juntos. La unidad nos da poder de salir a las calles, retomarlas y demostrar que son nuestras", ha señalado Urtubia.

Asimismo, respecto a si los convocantes han reclamado refuerzos policiales, ha comentado que no y que esperan "normalidad" en una "manifestación comunicada, informada y autorizada".

"NO SE PUEDE TAPAR"

Por otro lado, preguntados por las detenciones producidas a raíz de las agresiones del 9 d'Octubre y por si estas satisfechos de que se hayan llevado a cabo, Martí ha considerado que "no se tenían que haber consentido los ataques fascistas que se produjeron contra ciudadanos, contra gente normal".

"No se tendrían que haber permitido las agresiones físicas ni tampoco las verbales. Fue una respuesta fascista y también machista. Esto no se puede permitir", ha agregado Urtubia, que ha afirmado que "esa violencia no se puede tapar" ni "quedar impune".