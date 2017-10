Los enfermeros piden garantizar el acceso universal a las nuevas tecnologías y que se proteja a los menores

Enfermeros han solicitado, durante una jornada organizada por la Escuela Internacional de Ciencias de la Salud (EICS), garantizar el acceso universal a las nuevas tecnologías y que se proteja a los menores y de los colectivos más vulnerables.

"No todo vale en la profesión enfermera con respecto a las tecnologías, hay que poner límites y un enfermero tiene que saber donde encontrarlos. Es necesario que exista una mínima regulación en redes sociales. Los pacientes son especialmente vulnerables a la información en redes sociales e Internet y es necesario poder garantizar la fiabilidad de las fuentes y la calidad de la información, porque la mala información las falsas expectativas o los bulos pueden hacer daño en cualquier sector, pero en el caso de la sanidad los perjuicios se multiplican", ha recalcado la directora de la EICS, Pilar Fernández.

"La vida artificial y biomédica van a cambiar el planeta. Nos guste o no, las tecnologías harán posible que, en 20 años, los siglos sean días. La evolución del conocimiento, de la investigación son vertiginosas y no se pueden limitar. Las grandes empresas de tecnología ya están trabajando en hacer el 'software' compatible con el ser humano. Un claro ejemplo de ello es el coche de Google que no necesita conductor", ha añadido el doctor en Biomedicina, José M. Cela.