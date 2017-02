Detenido por robar un camión de butano y circular en dirección contraria por Barcelona

Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana no ven "ningún indicio razonable" de intento de atentado terrorista en el robo de un camión de butano este martes en Barcelona, aunque no se descarta ninguna hipótesis.



Lo ha dicho el jefe de la Región Policial Metropolitana de Barcelona de los Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero, junto al jefe de la Guardia Urbana, Evelio Vázquez, durante una rueda de prensa en la comisaría de Mossos de Les Corts.



Molinero ha dicho que a primera hora de la tarde de este martes se le examina por si sufre algún problema psiquiátrico, y tampoco se descarta que delinquiera bajo el efecto de alguna sustancia.



La persecución a tiros



A las 10.30 horas la Guardia Urbana ha detectado un camión que circulaba de manera extraña y a alta velocidad, llegando a la rotonda de la plaza del Carbó desde el Paral·lel.



Al llegar a la rotonda del Carbó cayeron bombonas y la Guardia Urbana dio el alto aunque el conductor no hizo caso y algunas bombonas impactaban contra otros vehículos.



El conductor cogió un lateral del Moll de la Fusta por una vía de servicios, hasta la plaza Pau Vila, y en ese trayecto seguían cayendo bombonas, poniendo en riesgo a Mossos y Guardia Urbana que ya le perseguían, y la policía disparó una primera vez apuntando a la rueda trasera.



En la plaza Vila el conductor seguía haciendo caso omiso del alto que le seguía ordenando la policía, e hizo una maniobra evasiva que hizo caer varias bombonas, una de las cuales hirió levemente en la pierna a una mujer.



El camión siguió por la calle Aiguader, ya en dirección contraria, hasta la salida 22 de la Ronda Litoral, para incorporarse a la Ronda, y seguía perdiendo bombonas --más de la mitad de la carga total cayó--.



Ya en la Ronda, circuló unos 50 ó 60 metros, impactó en varios vehículos y chocó finalmente en el margen de la Ronda, cuando se le detuvo.



El camión había sido robado en la confluencia de las calles Vila i Vilà y Font.