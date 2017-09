Cuidemos del planeta: Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono

Con el objetivo de sensibilizar, concienciar y llamar la atención al respecto de la vital importancia que tiene para la vida y para nuestro planeta, este 16 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Pese al "éxito" de la aplicación del Protocolo de Montreal para frenar su deterioro, los expertos avisan: no se deben relajar los esfuerzos.

Según el director general de calidad y evaluación ambiental del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Javier Cachón, el agujero ha detenido su crecimiento , y, más allá, apunta que “en un futuro cercano” se podrá hablar de “recuperación integral” después del “trabajo de todos los países” , el cual no duda en calificar de “éxito” .

NO HAY QUE RELAJARSE EN LOS ESFUERZOS POR PRESERVAR EL PLANETA

Por ello, lo positivo de los resultados a este respecto no hace sino reforzar aún más que. Hay que seguir concienciando, sensibilizando y promoviendo iniciativas encaminadas a ello, tal como defiende el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono celebrado este 16 de septiembre.

Aunque aproximadamente el 99 por ciento de las sustancias nocivas para la capa de ozono, como los CFC (clorofluorocarbonos) no se emiten ya a la atmósfera, el responsable del centro de investigación Atmosférica de Izaña de la AEMET, Emilio Cuevas, insiste en que no se deben relajar los esfuerzos , porque no cree que será posible llegar a un nivel de equilibrio de la capa de ozono similar a la previa al inicio de su destrucción .