¿Te despiertas en medio de la noche? Esto es lo que nunca debes hacer

Y además... Consejos para sobrevivir al cambio de hora

Uno de los peores momentos de la noche, es despertarse, intentar dormir y no conseguirlo. Aunque cada persona tiene su truco para conseguir caer de nuevo a los brazos de Morfeo, un especialista del sueño ha confirmado los dos consejos claves cuando se está en esta situación.

Como informa The Sun, el Dr. Michael Breus, dice que lo que nunca se debe hacer es ir al baño, al menos que realmente lo necesite. Uno de los gestos involuntarios cuando no despiertas y no puedes conciliar el sueño de nuevo es levantarse de la cama, pero el experto afirma que así se aumenta el ritmo cardiaco, impidiendo que se pueda dormir.

El otro consejo es agobiarse con el poco tiempo que queda para ir al trabajo o clase, por lo que nunca se debe coger el teléfono móvil o mirar el reloj. Explica que al mirar el tiempo el cerebro se agita y se estresa, siendo los dos peores sentimientos para conciliar el sueño.