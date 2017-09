El presunto descuartizador de Majadahonda "no recuerda nada", solo su 'Hermandad secreta'

Durante su declaración , a preguntas de su abogado Marcos García Montes, ha insistido en todo momento en esta imaginaria hermandad secreta que, según sus palabras, estaría conformada por personas, empresas e instituciones que en su nombre o nomenclatura llevan las letras e y r . Entre ellas ha citado al presidente de la Comisión Europea , Jean-Claude Junker, a la expresidenta de la Comunidad de Madrid , Esperanza Aguirre. "Si podéis apreciar, también tienen estas letras la palabra presidente, Silvio Berlusconi , David Cameron , Theresa May . Son personas que están en el Gobierno , un nombre que también tienen esas letras. También la tienen universidad y universitarios, el presidente de la Agencia Aeroespacial europea, los Rockeffeller, General Motors, Bankinter, Santander, Iberdrola o Ibercaja. Prácticamente, todas las profesiones las tienen y las de estas letras suelen quedar mejor que otras ", ha añadido. El procesado también ha manifestado que habló con el fundador del Opus Dei , Josemaría Escribá de Balaguer, que falleció en 1975 . "Me contó que era el máximo dirigente del Opus Dei. Yo le dije que cooperaba con gobiernos, pero no sé a quién. Y que también conservaba con el Gobierno y también cooperaba con la Warner . Yo cuando pido agua a los funcionarios digo ' water ', pero cuando no me entienden digo agua. Yo estoy ahora en el Ministerio del Interior . Fernández Díaz es el primer ministro del Ministerio. Tiene la e y la r”, ha manifestado.

Bruno también ha reconocido que quiso entrar en el ejército pero no le dejaron por sus problemas mentales . "Ejército es para defender y proteger los intereses generales. Perfecto", ha añadido, haciendo hincapié en cada sílaba, para que se pudiera apreciar que todas las palabras llevan ambas letras .



A continuación, ha enseñado una tarjeta de la "Secretaría General del Ministerio del Interior" y ha añadido, ayudado por su abogado, que su hermandad también era denominada la de " Tintín Hernánder y Fenránder , porque la zeta antes se pronunciaba como erre" y su lema era " Hermandad, Fraternidad y Goberner ". " Esquizofrenia también lleva esas letras", ha apostillado.



A las preguntas de la fiscal y del abogado de la familia de Adriana, la inquilina supuestamente asesinada y descuartizada por el procesado, en cambio, sólo ha negado acordarse de casi todo lo que le han preguntado. Así, el imputado ha dicho que no se acordaba que cuando vio a su tía Lidia por última vez, que no recuerda que le giraba recibos a su cuenta o que le había cedido la casa de Majadahonda para alquilar habitaciones.



También ha asegurado que "no sabe" o "no recuerda" que alquilara una habitación a la ciudadana argentina ni por qué tenía su móvil, llaves de su coche o joyas en la casa de su padre de Móstoles, ni por qué tenía una máquina trituradora de carne , cuchillos o una sierra en el sótano del chalé de Majadahonda ni tampoco pistolas en sus casas. Igualmente, ha dicho que no sabe cuánto llevaba en prisión . "¿Prisión pertenece al Ministerio del Interior, no?", ha preguntado.



En cambio, el imputado ha manifestado claramente que no mató ni a su tía ni a la inquilina porque "no ha hecho nada ilegal ni ha cometido ningún delito he hecho nada ilegal ni ha cometido ningún delito". "Sólo sé que e stoy fuertemente medicado y me interesa la e y la r . ¿Estamos en 2017?", ha preguntado.



Bruno H.V., que ha mostrado una actitud impasible en todo momento durante la declaración, también ha negado que creara la sociedad 'Obras y Reformas' en 2010, con la que giraba recibos a su tía o que falsificara su firma.