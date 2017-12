Un grupo de heridos en el descarrilamiento del tren de Sevilla estudian acciones judiciales contra Adif

Un grupo de las personas que resultaron heridas --un total 37, dos de ellos graves-- por el descarrilamiento el pasado miércoles de un tren en el tramo entre las estaciones sevillanas de El Sorbito y Arahal estudian las posibles responsabilidades en vía administrativa por mal funcionamiento de la administración que puedan derivarse del siniestro, es decir, por una acción judicial no penal, la cual llevaría a un juzgado de lo contencioso administrativo.

No obstante, ha considerado que "la fuerza mayor, es decir, la lluvia caída en la zona del descarrilamiento, no libra a la administración de una posible responsabilidad". En este sentido, ha recordado que en las inundaciones el año 2010 en Écija se condenó al Ayuntamiento y a la Junta por no tener el cauce del arroyo Argamasilla en buenas condiciones a pesar de las intensas lluvias registradas.