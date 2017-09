Un estudio defiende la viabilidad y utilidad de las consultas por 'email' en Atención Primaria

La implantación de consultas por correo electrónico en el ámbito de Atención Primaria puede ser una opción viable y útil para liberar a muchos médicos de la elevada demanda asistencial que tienen en los centros de salud, según se desprende de los resultados de un estudio publicado por la revista de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia (SEMG).

"Gran parte de la actividad de los médicos de cabecera es de carácter burocrático y/o asincrónico, por lo que no es necesaria la presencia física del paciente para la resolución de los problemas. En la gestión de estas tareas de baja complejidad se plantea la necesidad de un medio ágil, resolutivo y no presencial, que no consuma tiempo innecesario y que se encuentre diferenciado de la agenda de consultas bajo demanda", según explican los autores del estudio.