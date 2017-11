Más de la mitad de los cuidadores no profesionales en España necesita atención médica por depresión, ansiedad y estrés

Más de la mitad de las personas que cuidadores no profesionales en España necesitan atención médica por depresión, ansiedad y estrés, concretamente el 61 por ciento cree que su salud física se ha visto resentida debido a la labor diaria que desempeñan como cuidadores de familiares o pacientes, según los resultados de un estudio internacional, que pretende ofrecer una visión general de los retos a los que se enfrentan los cuidadores no profesionales en todo el mundo.

Para este estudio se han realizado 3.516 entrevistas a cuidadores no profesionales de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, EE.UU. y Australia. Según los resultados, en España los familiares reconocen la valiosa contribución que ejercen los cuidadores -el 91 por ciento de los cuales se siente apoyado por sus parientes- y aproximadamente la mitad (el 49%) afirma que se siente muy apoyado.

En cuanto a la situación familiar de los cuidadores, el estudio pone de manifiesto que en España más de la mitad de los cuidadores no profesionales (55%) cuida a sus padres o suegros. Por otro lado, casi un tercio (31%) considera que no pasa tanto tiempo como le gustaría con sus hijos o menores a su cargo (de hecho, el 25% se queja de no poder hacer planes con ellos en festivos o vacaciones debido a las obligaciones que imponen los cuidados).