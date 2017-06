El primerlo sufrió con su tercer embarazo. En la semana 35 sintió un hormigueo extraño en la mandíbula, explica en un testimonio de primera mano en The Mirror . "Era tan extraño, un entumecimiento inusual. Inicialmente, pensé que tenía dolor de muelas, pero luego el dolor se extendió a mi hombro. Mi brazo quedó entumecido como un peso muerto. No era como un disparo, pero sí un gran malestar". Bronnach acudió al médico que le dijo que sentía ataques de pánico y que la próxima vez respirara en una bolsa de papel. "Me fui a casa sintiéndome un poco tonta", explica.

Tras tener a su tercer hijo por cesárea , a los ocho días, empezó a sentirse enferma con dolores en la mandíbula, mal aliento y dolores en el pecho. Con 34 años, sin fumar, beber muy de vez en cuando y haciendo ejercicio regular no podía pensar en un ataque al corazón y siguió con su vida diaria . Al día siguiente, en una revisión rutinaria con su médico, le contó los síntomas. Su médico le tomó la tensión y le hizo una prueba de saturación de oxígeno. Le dijo que tenía ataques de pánico. "Me hizo sentir que le hacía perder el tiempo", explica.

Le diagnosticaron insuficiencia cardíaca. Nunca se pondría mejor. Su corazón no se detendrá, pero se hará más y más débil. No es algo genético, no es producto del estilo de vida. "Básicamente, en un giro del destino, mi corazón está dañado", explica. "No lo entendí al principio, pero me di cuenta de la gravedad de la situación cuando miré alrededor en la sala de cardiología y todo el mundo era gente mayor".