La contaminación atmosférica de camino al colegio puede causar daños en el desarrollo cognitivo de los niños

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona ha revelado que la contaminación atmosférica que afecta a los niños durante su trayecto a la escuela puede provocar daños en su desarrollo cognitivo.

Asimismo, no se hallaron asociaciones significativas en el caso de la exposición al NO2, ni tampoco entre ninguno de los contaminantes estudiados y efectos en la capacidad de atención. Se da la circunstancia de que los niños se mostraron mucho más sensibles a los efectos de las partículas PM2.5 y del carbono negro que las niñas.

"No queremos transmitir la idea de que ir caminando a la escuela es perjudicial para la salud de los niños, sino al contrario: desplazarse a pie o en bicicleta permite integrar la actividad física en la rutina diaria y presenta beneficios para la salud significativamente superiores a los perjuicios causados por la contaminación atmosférica", ha añadido Jordi Sunyer, jefe del programa de Salud Infantil de ISGlobal y último autor del estudio.

No obstante, los expertos aclaran que el hecho de que los niños más expuestos a la contaminación sean aquellos que van a pie no implica que los que lo hacen en coche o en transporte público no estén recibiendo también dosis altas de contaminación. "La solución debería ser la misma para todos: reducir el uso del vehículo privado para ir a la escuela y crear caminos escolares menos contaminados y más seguros", concluye Álvarez-Pedrerol.