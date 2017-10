El conseller de Interior no cesará a Trapero: "Tiene toda la confianza del Govern"

Forn ve "indignante y vergonzoso" que Sànchez (ANC) y Cuixart (Òmnium) entren en prisión

El conseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, ha asegurado que no se plantea cesar al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, pese a que la Audiencia lo investiga por sedición y este lunes le ha retirado el pasaporte como medida cautelar: "Tiene toda la confianza del Govern".

Sin embargo, el conseller cree que las detenciones no deben de variar la estrategia del diálogo que, según él, pretende el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el resto del Govern: "Lo que no podemos hacer es actuar a la reacción. No por estas detenciones habremos de cambiar la estrategia".