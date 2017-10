La conselleira de Medio Rural insiste en que la Xunta fue "previsora" con los fuegos

Asegura que la actividad incendiaria del pasado domingo fue "frenética, exagerada, propia de una hecatombe"

La conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, ha insistido en que la Administración autonómica fue "previsora" en la "medida" de sus "posibilidades en relación a la ola fuegos que afectó a Galicia la pasada semana y ha destacado que "no existe un incendiario que sea una víctima".

En la entrevista que recoge Europa Press, la conselleira do Medio Rural también ha hecho un llamamiento a la ciudadanía gallega para que denuncien o informen de aquellos que "prenden el fuego" para que "desgracias" como las del domingo "no se repitan".

"No existen un incendiario que sea una víctima. No tiene que darnos pena cuando sale con cara de degollado. En absoluto, las víctimas son aquellas a las que ya no podemos ayudar, ellos aún pueden seguir haciendo mucho daño", ha censurado.