1. No ir a los lugares en los que hay nidos de mosquitos . Sitios como aguas estancadas, basura, comida sin tapar y jardines con flores son los lugares en donde más posibilidades tenemos de recibir picaduras de mosquitos.

2. No usar olores fuertes . Si no queremos atraer a los mosquitos es importante no utilizar colonias o jabones que desprendan olores dulces.