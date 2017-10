Conduce durante 23 años sin carnet de conducir y presume de seguir sin licencia

No obstante, tras defender el uso del humor en una situación así, Isileta asegura que no ha vuelto a conducir desde entonces y afirma que tiene “carnet de conducir para Samoa, pero Australia no lo reconoce”, dado que no está homologado.

Su filosofía, aunque ha variado ligeramente y no es precisamente oportuna, se la traslada con matices al resto de los conductores: “Si no haces nada incorrecto y conduces de forma segura nunca te pillarán, pero si no tienes el carnet no conducir no conduzcas”.