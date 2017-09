Más de 3.000 personas se concentran en Palma para protestar contra la masificación turística

Más de 3.000 personas se han concentrado este sábado en Palma para protestar contra la masificación turística, una manifestación que ha dado comienzo a las 18.00 horas en plaza de España y los manifestantes han recorrido varias calles emblemáticas de la ciudad hasta llegar al paseo del Borne.

La portavoz de la asamblea de movimientos sociales 23-S, Margalida Ramis, ha expresado al comienzo de la manifestación que "estamos viendo que el turismo se nos va de las manos" y este acto es un "clamor social para dar un empujón a un Govern que ahora entendemos que será más sensible para iniciar políticas al margen del turismo".

Un total de cuatro organizaciones han dirigido unas palabras a todos los manifestantes desde un escenario situado en plaza de la Reina, mientras se coreaban lemas como "sin límites no hay futuro", "no queremos pisos turísticos", "no queremos vivir del turismo" o "las calles serán siempre nuestras".