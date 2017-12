Sus compañeros de trabajo renuncian a sus pluses navideños para finaciarle el tratamiento contra el cáncer

Liam Debbage, padre de dos niños, fue diagnosticado de un sarcoma de células claras, un tipo raro de cáncer para el que la Sanidad Pública británica no tiene tratamiento.

Liam Debbage , que vive en Murton contó cómo se sentía: "No puedo expresar con palabras lo que esto significa para mí. Cuando me llamaron para contarme la noticia, me derrumbé. Ahora puedo someterme a un tratamiento que podría ayudarme a vencer este cáncer."