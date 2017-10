El grupo de rap católico NFTW lanza el single 'Doing my thing' de su primer disco, que se lanzará en 2018

El grupo de rap católico NFTW en el que colabora el sacerdote Daniel Pajuelo (smdani), ha lanzado su segundo single titulado 'Doing my thing' (haciendo lo mío) que forma parte de su primer disco, que verá la luz a principios de 2018.

Por último, Pablo Lozano (StelioN) dice en el estribillo que "intenta hacer las paces, no se rendirá y seguirá haciendo lo suyo", que es estrechar lazos de unión.

En junio, el grupo de rap católico lanzó su primer single 'Not from this world', grabado en el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, en Cuenca, y la Serranía de Cuenca. El videoclip fue dirigido y realizado por Dorian Sanz.