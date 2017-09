El estudiante de Cambridge que quemó un billete de 20 libras delante de un indigente no será expulsado

El estudiante de la Universidad de Cambridge que quemó un billete de 20 libras (unos 22 euros) delante de un homeless no será expulsado de la universidad.

En su carta, Coyne explica que "he abordado las causas de mi comportamiento con clases de concienciación, y lo relaciono con el alcohol y la inclusión social".

"Hasta ahora, había habido un proceso disciplinario en curso a nivel universitario, lo que significaba que no podía responder públicamente. Ahora que estos procesos han concluido, estoy intentando remediar algunos de los daños causados por mis acciones”, añade.

Su madre, Sandra McLaughlin, ya había señalado que no podía entender la conducta de su hijo. “No sé por qué ha hecho algo tan irreflexivo y cruel. Está completamente fuera de su carácter. Hizo dos años de voluntariado en un hogar para indigentes en Edimburgo cuando estaba en la escuela. Es muy sorprendente. Somos una familia normal. No somos pijos, él no es un pijo”.