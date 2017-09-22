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La instagramer conocida como la ‘Rapunzel pelirroja’ sufrió alopecia con 18 años

La instagramer conocida como la ‘Rapunzel pelirroja’ sufrió alopecia con 18 añosInformativos Telecinco

Después de que con 18 años sufriera una fuerte alopecia, cinco años después, esta rusa se ha convertido en toda una sensación en Instagram gracias a larga y abundante cabellera.

A sus 23 años de edad, Anastasiya Sidorova, ha enamorado a la red con su cuidada melena pelirroja. Sus publicaciones impresionan a los más de 200.000 seguidores en Instagram, quienes admiran y halagan el pelo de la joven.

Антиандрогены в стимуляторах для роста волос. Пост важный, читать всем! - К 50 годам каждая вторая женщина сталкивается с андрогенетической алопецией. Это когда генетически фолликул чувствителен к гормону-дегидротестостерону и этот гормон становится токсичным для фолликула. Волос в фолликуле истончается, теряет пигмент, волосы редеют. Следовательно необходимо, чтобы в состав стимулятора для роста волос входили антиадрогены и активные стимуляторы - Вот компоненты с доказанной эффективностью, ищите их в составе стимуляторов для роста волос: 🔹Экстракт карликовой пальмы-уменьшает влияние андрогенов на фолликул 🔹Экстракт зеленого чая Увлажнявшие компоненты 🔹Соль цинка пирролидон-карбоновой кислоты Активные стимуляторы: 🔹Ниацинамид-усиливает циркуляцию крови. Это обычный эсвицин. Но эсвицин не содержит в себе антиадрргены, поэтому должен идти в комплексе. 🔹Соль натрия пирролидон-карбоновой кислоты 🔹Креатин- повышает энергетический обмен в клетках 🔹Глюкозил гесперидин-стимулирует кровообращение, повышает приток питательных веществ. Средства наносятся на кожу головы! Используете ли вы какие-либо стимулирующие средства? Девочки, стимуляторы, которые используются при алопеция, подбирается исключительно индивидуально, Неужели вам Все равно что наносить? Если бы средство было универсальное, то трихолога бы в принципе А ещё все идите смотрите сторис, я рассказала почему миноксидил не работает всю жизнь

Una publicación compartida de Волосы (@sidorovaanastasiya) el 21 de Sep de 2017 a la(s) 3:09 PDT

Pero quizás, lo que muchos de ellos no saben, es que esta joven sufrió una fuerte alopecia hace cinco años, recién cumplida su mayoría de edad, según cuenta Independent.
Después de luchar contra esta dolencia, Sidorova, ha conseguido mantener una larga cabellera que actualemente casi llega hasta sus rodillas. Gracias a este llamativo elemento del físico, la joven ha conseguido trabajar como modelo para varias anuncios, incluido uno para una gran empresa de cuidado del cabello.

Чтоб вооот такие волосы у вас были!😘 - Искала стоматолога и в очередной раз меня чуть не прооперировали😂🤦‍♀️почему мне так везёт, что на мне все тренируются? Напомню, у меня две неудачные операции на колено, которые не требовались вообще. Была жуткая реабилитация, мне страшно до сих пор. Сделали плохо и не знали как помочь😔 А ещё хотела в понедельник делать ринопластику, но врач не сможет. Может знак? - Как у вас с врачами отношения складываются? У меня только трихолог, на которого молиться можно😅(п.с: он больше не принимает)

Una publicación compartida de Волосы (@sidorovaanastasiya) el 18 de Ago de 2017 a la(s) 6:37 PDT

Según el medio inglés, cuando la diagnosticaron alopecia androgenética siendo tan solo una adolescente, Sidorova sufrió una crisis que la produjo una gran inseguridad, la misma que cinco años después ha conseguido combatir gracias al cuidado de su melena y a las redes sociales, donde comparte consejos para cuidad el cabello.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ КАК ПРАВИЛЬНО СУШИТЬ ВОЛОСЫ ФЕНОМ - Друзья лайк, пожалуйста, за такой полезный пост! Обидно, что видео набирают низкую активность,не надо так☹️ - Задумывались ли вы как это делать правильно, не травмируя волос? Лично я долго не знала ничего об этом( Почему у здоровых волос есть блеск?Потому что кутикула волоса у данных волос не повреждена и «закрыта», свет преломляется под определенным углом, что дарит волосам здоровый блеск. Из-за воздействия щелочной среды шампуня чешуйки волоса (кутикула) приподнимаются вверх, что придает прическе неопрятный вид. Для устранения щелочной среды мы используем кондиционеры и маски, а чтобы придать волосам здоровый блеск и ухоженность, можно досушить волосы феном 1️⃣Рекомендую дать волосам высохнуть естественным путем на 60-70%,а далее можно приступать к сушке. 2️⃣Перед использованием фена нужно нанести термозащиту. На влажные волосы я наношу сыворотку. Если волосы тяжело прочесать, то можно использовать спрей с кератином, а далее нанести термозащиту. Здесь нужно быть аккуратнее, чтобы не переборщить и не нанести слишком много средств, создав эффект грязных волос. 3️⃣После нанесения средств начиная с кончиков бережно расчесываем расческой, которая не путает волосы (в идеале тангл тизер). Видео ускорено,поэтому кажется,что я не очень аккуратно расчесываю волосы, но это не так. 4️⃣Важно не фен надеть насадку, которая будет направлять поток воздуха под определенным углом и воздух не будет рассеиваться. Начинаем сушить волосы от корней сверху вниз (по росту волос). Таким образом поток воздуха закрывает чешуйки волоса и солнечный свет преломляется уже под другим углом и мы видим на волосах здоровый блеск 5️⃣Если хотите придать волосам обьем, то можно все волов убрать на одну сторону и продолжать сушить так же по росту волос. Повторить процедуру, переложив волосы на другую сторону Во время сушки я не пользуюсь брашингом, а помогаю себе только лишь рукой ❗️Вниз головой можно сушить, но так же направлять поток воздуха по росту волос Как часто вы пользуетесь феном? Стараетесь ограничить его использование? - Песня Emma Louise-Jungle

Una publicación compartida de Волосы (@sidorovaanastasiya) el 18 de Sep de 2017 a la(s) 3:36 PDT