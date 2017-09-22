La instagramer conocida como la ‘Rapunzel pelirroja’ sufrió alopecia con 18 años
Noticias Cuatro22/09/201716:00
Después de que con 18 años sufriera una fuerte alopecia, cinco años después, esta rusa se ha convertido en toda una sensación en Instagram gracias a larga y abundante cabellera.
Антиандрогены в стимуляторах для роста волос. Пост важный, читать всем! - К 50 годам каждая вторая женщина сталкивается с андрогенетической алопецией. Это когда генетически фолликул чувствителен к гормону-дегидротестостерону и этот гормон становится токсичным для фолликула. Волос в фолликуле истончается, теряет пигмент, волосы редеют. Следовательно необходимо, чтобы в состав стимулятора для роста волос входили антиадрогены и активные стимуляторы - Вот компоненты с доказанной эффективностью, ищите их в составе стимуляторов для роста волос: 🔹Экстракт карликовой пальмы-уменьшает влияние андрогенов на фолликул 🔹Экстракт зеленого чая Увлажнявшие компоненты 🔹Соль цинка пирролидон-карбоновой кислоты Активные стимуляторы: 🔹Ниацинамид-усиливает циркуляцию крови. Это обычный эсвицин. Но эсвицин не содержит в себе антиадрргены, поэтому должен идти в комплексе. 🔹Соль натрия пирролидон-карбоновой кислоты 🔹Креатин- повышает энергетический обмен в клетках 🔹Глюкозил гесперидин-стимулирует кровообращение, повышает приток питательных веществ. Средства наносятся на кожу головы! Используете ли вы какие-либо стимулирующие средства? Девочки, стимуляторы, которые используются при алопеция, подбирается исключительно индивидуально, Неужели вам Все равно что наносить? Если бы средство было универсальное, то трихолога бы в принципе А ещё все идите смотрите сторис, я рассказала почему миноксидил не работает всю жизнь
Una publicación compartida de Волосы (@sidorovaanastasiya) el 21 de Sep de 2017 a la(s) 3:09 PDT
Чтоб вооот такие волосы у вас были!😘 - Искала стоматолога и в очередной раз меня чуть не прооперировали😂🤦♀️почему мне так везёт, что на мне все тренируются? Напомню, у меня две неудачные операции на колено, которые не требовались вообще. Была жуткая реабилитация, мне страшно до сих пор. Сделали плохо и не знали как помочь😔 А ещё хотела в понедельник делать ринопластику, но врач не сможет. Может знак? - Как у вас с врачами отношения складываются? У меня только трихолог, на которого молиться можно😅(п.с: он больше не принимает)
Una publicación compartida de Волосы (@sidorovaanastasiya) el 18 de Ago de 2017 a la(s) 6:37 PDT
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ КАК ПРАВИЛЬНО СУШИТЬ ВОЛОСЫ ФЕНОМ - Друзья лайк, пожалуйста, за такой полезный пост! Обидно, что видео набирают низкую активность,не надо так☹️ - Задумывались ли вы как это делать правильно, не травмируя волос? Лично я долго не знала ничего об этом( Почему у здоровых волос есть блеск?Потому что кутикула волоса у данных волос не повреждена и «закрыта», свет преломляется под определенным углом, что дарит волосам здоровый блеск. Из-за воздействия щелочной среды шампуня чешуйки волоса (кутикула) приподнимаются вверх, что придает прическе неопрятный вид. Для устранения щелочной среды мы используем кондиционеры и маски, а чтобы придать волосам здоровый блеск и ухоженность, можно досушить волосы феном 1️⃣Рекомендую дать волосам высохнуть естественным путем на 60-70%,а далее можно приступать к сушке. 2️⃣Перед использованием фена нужно нанести термозащиту. На влажные волосы я наношу сыворотку. Если волосы тяжело прочесать, то можно использовать спрей с кератином, а далее нанести термозащиту. Здесь нужно быть аккуратнее, чтобы не переборщить и не нанести слишком много средств, создав эффект грязных волос. 3️⃣После нанесения средств начиная с кончиков бережно расчесываем расческой, которая не путает волосы (в идеале тангл тизер). Видео ускорено,поэтому кажется,что я не очень аккуратно расчесываю волосы, но это не так. 4️⃣Важно не фен надеть насадку, которая будет направлять поток воздуха под определенным углом и воздух не будет рассеиваться. Начинаем сушить волосы от корней сверху вниз (по росту волос). Таким образом поток воздуха закрывает чешуйки волоса и солнечный свет преломляется уже под другим углом и мы видим на волосах здоровый блеск 5️⃣Если хотите придать волосам обьем, то можно все волов убрать на одну сторону и продолжать сушить так же по росту волос. Повторить процедуру, переложив волосы на другую сторону Во время сушки я не пользуюсь брашингом, а помогаю себе только лишь рукой ❗️Вниз головой можно сушить, но так же направлять поток воздуха по росту волос Как часто вы пользуетесь феном? Стараетесь ограничить его использование? - Песня Emma Louise-Jungle
Una publicación compartida de Волосы (@sidorovaanastasiya) el 18 de Sep de 2017 a la(s) 3:36 PDT