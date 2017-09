La brillante respuesta de un profesor a una estudiante que le pidió poder llevar a su perro a clase

Pero había un problema, o iba a clase con su perra o no le daba tiempo a acudir a la misma. “Quería salir lo más rápido posible para no encontrarme con mucho tráfico”, explicó la joven al medio inglés. Además, indica que a la hora a la que iba a finalizar la clase “ se esperaba que la tormenta llegara a la zona de mi universidad con algo de seriedad".

¿ Puedo llevar a mi perro hoy a clase ? Me sería de gran ayuda porque su clase es la última del día y tengo que irme a casa nada más terminar la clase, para poder llegar a Atlanta lo antes posible (tratando de evitar el tráfico que va a provocar al tormenta , pero su clase es importante para mí, así que no quiero saltármela) y así no tendría que volver a casa una vez que acabe su clase para coger a mi perra y no encontrar mucho tráfico en la carretera. Prometo que va a ser buena”.