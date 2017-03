Estampa su bici contra un coche tras una discusión con su conductora

Un ciclista estampó su bicicleta contra la luna de un coche tras una discusión con una conductora en Manchester. Al parecer, la mujer había bloqueado la ruta del ciclista tras lo cual iniciaron una discusión. Después, el hombre se dio a la fuga. "Estoy en shock. No sé por qué se puso tan furioso. No hay ninguna línea de ciclistas y si la hubiera, claramente no la estaba invadiendo", ha declarado la conductora que dio aviso de lo ocurrido a la policía.