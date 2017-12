Por qué un beso apasionado puede matarte

Estas son algunas experiencias que han terminado con lesiones o daños, según The Sun

1.'Mordiscos' de amor : la mayoría de las personas evitan dar o recibir un chupetón apasionado, principalmente porque no te dejan buen aspecto, pero también porque pueden causar un daño grave. Tan serio, de hecho, que podría matar.

Es lo que le ocurrió a Julio Macias González, de Ciudad de México, que murió de un derrame cerebral después de que un mordisco amoroso de su novia le causara un coágulo de sangre. Parece que su novia le dio un chupetón esa noche, lo que causó un coágulo que viajó al cerebro del adolescente. Los paramédicos no pudieron hacer nada por su vida.

Y no es la primera vez que un mordisco ha generado esa reacción. En 2011, una mujer de 44 años de Nueva Zelanda perdió el movimiento de su brazo y después tuvo un derrame cerebral. Los médicos descubrieron un chupetón en su cuerpo, que había dañado una arteria importante en su cuello y lo relacionaron con la parálisis. La succión había causado un coágulo de sangre que luego viajó al corazón de la mujer, causándole un derrame cerebral.

3.El amor es ciego : todos hemos oído este dicho, pero para un hombre británico se convirtió literalmente en realidad. Un hombre de 29 años fue hospitalizado al acudir al médico porque notó que su visión estaba afectada en el ojo izquierdo. El desafortunado hombre de Southampton se rompió un vaso sanguíneo en el ojo y sufrió una pérdida temporal de la visión durante un orgasmo. Le explico al médico que tuvo un “vigoroso encuentro sexual” la noche anterior, pero no había notado ningún problema en su vista hasta la mañana siguiente.

4.No dejes que me vaya : es algo que, en alguna ocasión o momento de amor apasionado, puedes haber dicho, pero no esperas que eso pase literalmente. Es lo que le ocurrió a una pareja en Italia, que decidió tener relaciones sexuales en el mar. Pero cuando acabaron, el hombre no podía retirar el pene.Hubo que llamar a un médico a la escena, pero fue incapaz de separar a los amantes y fue necesario llevarlos al hospital.