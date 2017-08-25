La ‘Barbie Humana’ cambia su aspecto por trabajo y sus seguidores se vuelven locos
Noticias Cuatro25/08/201706:30
La joven ucraniana famosa por su parecido con la muñeca Barbie ha encontrado trabajo, lo que le ha obligado a cambiar su ‘plastificada’ apariencia a otra más natural. Entre los miles de seguidores que han reaccionado ante su asombroso cambio hay opiniones de todos los gustos.
❤❤❤Итак, наш марафон подходит к концу.❤❤❤ Давайте подводить итоги. Как видите, не все дошли до финиша нашего марафона. Ну что ж, и в настоящем марафоне всегда есть победители и проигравшие. Чтобы выиграть нужно иметь огромное желание и силу воли. Но не будем унывать. Многие из вас просят продлить марафон. Я не вижу в этом необходимости. Те, кто хорошо потрудился, я думаю, и дальше будет вести такой же образ жизни, потому, что они поняли, что значит быть красивой и получать комплименты. А дальше будет еще лучше!... Проведите такой тест. Подойдите к зеркалу и посмотрите на себя. Все у вас хорошо, вы довольны собой? Вы счастливы? Если вы сказали да, и улыбнулись своему отражению, значит у вас все в порядке. А если в чем-то вы все же не довольны собой, что-то вам не нравится, думаю, теперь вы поняли, что все в ваших руках. Но если вы будете начинать худеть, потом поняв, что это не так-то легко, бросать и потом начинать снова, у вас ничего не получится. Тут важна система. Об этом надо помнить. Кто же решил серьезно подойти к этой проблеме и похудеть в достаточной мере, потом еще и удержать свой вес, чтобы не набрать его снова, то я вам, конечно, могу в этом помочь. Естественно в процессе одного марафона мы не смогли охватить все знания, которые включают в себя способы и методы похудения. Это слишком обширная тема, чтобы отработать ее за время марафона. ( Продолжение в комментариях) #queen #похудеть #похудение #марафонаматуе #фит #sexy #sport #sexygirsl #fitness #fitnessgirl #face #boobs #beauty #body #bodybuilder
Una publicación compartida de Valeria Lukyanova Amatue21 (@valeria_lukyanova21) el 19 de Ago de 2017 a la(s) 12:31 PDT
❤❤❤КАК И ОБЕЩАЛА - ТЕХНИКА! Мощная техника на открытие Канала Творчества!!!❤❤❤ Открытие Творческого Канала- это не просто открытие Творческого Потока в свою жизнь! это прежде всего ПУТЬ! Путь Света и Силы... Не бойтесь распахнуть створки своего сознания для Света , Творчества и Вдохновения! Это так естественно для нас.. КАЖДОМУ из нас дан Дар Творчества, остается его просто раскрыть в себе, вот и все. Не существует не талантливых людей. Существуют люди НЕ РАСКРЫВШИЕ свои таланты. Помните, что перед земным воплощением мы всегда выбираем свой талант, свое поле деятельности. Мы тщательно работаем над этой сферой. Прочувствуйте резонанс с этой информацией. Для того, чтобы открыть Творческий Канал у вас не должно быть никаких сомнений в том, что вы талантливый человек. Это самая первая ступень, которая обеспечит вам успех . ЭТО ВЕРА В СЕБЯ И СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ!!! Вы СМОЖЕТЕ вызвать вдохновение по собственной инициативе. Это реально. А так же получать из персонального Потока вдохновляющие мысли и идеи для вашего творчества... А в укоренением Потока, вам начнет открываться Транцедентное знание о вас и всем мироустройстве. Т к Канал Творчества- это по сути канал Творца ( Источника, Абсолюта и Любви из которой мы все состоим). Это очень мощная и фундаментальная связь. Итак техника- Зажгите свечи или благовонии. Включите красивую , спокойную и гармоничную музыку без голоса и сядьте на кровати, облокотившись на подушку, а ее можно подпереть под стену или спинку кровати. Вам должно быть удобно и комфортно. Обязательно позвоночник должен быть ровным на протяжении всей медитации. Иначе энергия не сможет свободно протекать по каналам. Теперь минуты 3 начните улыбаться. Улыбайтесь без конца и представляйте себя в центре Солнца. Вам хорошо, светло и спокойно. Вокруг энергия Любви. Вдыхайте и выдыхайте ее. Вам комфортно, вы чувствуете себя в безопасности. Представьте что вы и есть солнце, которое озаряет своим светом все сущее и дарует саму жизнь. саму вибрацию жизни. Ощутите , что вы и есть эта уникальная вибрация, вибрация Любви и Изобилия, Творчества и Вдохновения. ( Продолжение в комментариях ) #esoteric #valerialukyanova
Una publicación compartida de Valeria Lukyanova Amatue21 (@valeria_lukyanova21) el 17 de Ago de 2017 a la(s) 6:13 PDT
Сердце для вас! Люблю !))))) 💜💜💜🌸🌸🌸 #magic #model #mystic #esoteric #💚 #cute #valerialukyanova
Una publicación compartida de Valeria Lukyanova Amatue21 (@valeria_lukyanova21) el 23 de Ago de 2017 a la(s) 10:12 PDT