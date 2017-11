El autor de la matanza en una iglesia de Texas llamó a su padre tras el ataque y le dijo que iba a morir

Además, en la rueda de prensa que ha ofrecido el Departamento de Seguridad Pública de Texas, también se ha dado a conocer que Kelley había enviado mensajes de texto amenazantes a su suegra . El dato puede ser importante en la investigación porque ella y el resto de su familia acudían habitualmente a esa misma iglesia , aunque no estaban presentes en el momento del ataque.

Por ello, Martín ha querido dejar claro que no están tratando la matanza como un ataque por creencias religiosas , ya que creen que la motivación del mismo es otra totalmente diferente. “Queremos decir que esto no tiene una motivación racial, no se trata de cuestiones religiosas ”, ha indicado el director regional del departamento.