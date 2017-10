El arzobispo de Barcelona apela al "respeto", al "diálogo" y a vivir "como hermanos y miembros de una misma familia"

Concelebra, junto al cardenal Angelo Amato, la misa de beatificación de 109 mártires claretianos asesinados en 1936

"'No tenim por (No tenemos miedo) ha sido el grito de miles de hombres y mujeres en la Plaza de Cataluña tras el cruel atentado islamista del pasado mes de agosto. El terrorismo intenta infundir miedo pero el pueblo responde con una sola voz: 'No tenim por'. Nadie puede herir al hombre con el miedo y el terror. En el hombre existe un potente antivirus que es su vocación a la vida y no a la muerte", ha precisado.