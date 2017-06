Le arranca un trozo de oreja porque no le pagó una supuesta deuda de 5 dólares

Rodney Bradford, un hombre de 48 años, se ensañó con otro ciudadano de Oklahoma, EEUU, cuando éste se negó a pagarle la deuda que le reclamaba: cinco dólares. La víctima, que dice no deberle nada, recibió inmediatamente un golpe contundente en la cabeza. “Había sido golpeado tan fuerte que le había arrancado un trozo de oreja”, recoge el informe policial.

“Según me acerqué a la víctima me dí cuenta de que tenía sangre en su mejilla, y me percaté de que una parte de su oreja estaba colgando . Había sido golpeao tan fuerte que le había arrancado un trozo ”, explicó uno de los agentes que se desplazaron al lugar, donde detuvieron a Bradford.