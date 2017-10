Una joven comparte su larga lucha contra la anorexia: "Preferiría morir antes que comer"

En 2012, ingresó en el hospital en una condiciones muy cercanas a la muerte, ya que su peso saludable se encontraba entonces muy por debajo del recomendado para su edad y altura. "Me volví tan mal, tan frágil que a veces ni siquiera podía caminar", confiesa la joven.



Los médicos la advirtieron entonces que estaba al borde de la muerte , por lo que decidieron trasladarla a urgencias conectada a un tubo de alimentación . “Los médicos me dijeron que me mantenían con vida al meterme bolsas de glucosa. Les pedí que me dijeran cuántas calorías estaban entrando en mí. Estaba histérica. Les supliqué que me dejaran morir”, asegura la joven.