Creía que tenía un catarro y acaban amputándole las piernas y una mano

Karran explica que “a las cuatro estaba hablando conmigo y a las seis estaba a punto de morir. Literalmente. Durante cuatro días me dijeron que iba a morir, por lo que me preparé para lo peor”.

"Sus pulmones habían dejado de funcionar, su corazón no estaba funcionando demasiado bien y no coagulaba, por lo que sangraba por todas partes", recuerda Karran. "Como la presión arterial era muy baja, el cuerpo, de forma natural, trata de mantener activos los órganos vitales. Esto significaba que a sus extremidades no llegaba suficiente sangre”. Por eso los médicos se plantearon la amputación.