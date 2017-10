Un 99,4% de los 300.000 alumnos superdotados en España no saben que lo son, según expertos

Alertan del riesgo para estos escolares de sufrir fracaso y acoso escolar

Expertos en educación y psicología creen que la práctica totalidad de los superdotados que hay en España no están diagnosticados -aproximadamente un 99,4% de los que 300.000 estimados- y recuerdan el riesgo que entraña esta condición si no es "bien atendida" para los menores, de cara a sufrir fracaso escolar o bullying.

"Aunque a priori las altas capacidades son una ventaja para desarrollarse en los estudios y en muchos ámbitos, para mí ha supuesto problemas porque desde que era pequeño me costaba muy poco trabajo realizar todas las tareas y asignaturas. Llevaba muy buenas notas sin esforzarme casi nada al contrario que otros chavales que llevaban hábito de estudio. Cuando llegué a la ESO me costó un montón porque me supuso un cambio muy grande y me resultó difícil hasta el punto de terminar bastante agobiado, con ansiedad y lo pasé bastante mal", reconoce.