Recaudan 22.000 euros para ayudar a su profesor, diagnosticado de un tumor cerebral

Los alumnos de centro educativo Bathgate Academy, ubicado en Escocia, se han volcado en la ayuda a su profesor Jamie Connelly, quien desde febrero no puede trabajar debido a que fue diagnosticado de un tumor cerebral incurable. Con dificultades para llegar a fin de mes y en la obligación de enfrentarse a un costoso y agresivo tratamiento para prolongar su vida, ha encontrado en su familia, sus amigos y alumnos, el mayor impulso para seguir luchando.

La vida de Jamie Connelly y su familia no ha vuelto a ser la misma desde que los médicos confirmasen la peor de las noticias: a sus 36 años, tenía un tumor cerebral . Lo supo tan solo una semana antes de descubrir que su mujer, Lisa, estaba esperando su segundo hijo .

Fue en el mes de noviembre del pasado año 2016 cuando tuvo que ser hospitalizado de urgencia , y pasada la Navidad fue sometido a una operación que “ eliminó el 50% del tumor ”, pero el resto “se había extendido a un área del cerebro donde el cirujano no estaba convencido de intervenir ”.

“No he podido trabajar desde febrero y me han reducido el sueldo a la mitad. Mi mujer es trabajadora por cuenta propia y solo recibe el pago legal por maternidad. Tenemos una niña de 3 años , –Jessica-Lily–, además de una niña recién nacida , Lucy. Cuidarnos a todos nosotros, conmigo enfermo, significa que no sabemos cuándo Lisa podrá volver a trabajar”.