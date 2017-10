Un algoritmo ayudará a los profesionales a diagnosticar y tratar al paciente con síndrome de intestino irritable

Un algoritmo, presentado ante más de 14.000 especialistas durante la XXV reunión anual de la 'United European Gastroenterology (UEG)', permitirá simplificar el proceso de diagnóstico y tratamiento del Síndrome de Intestino Irritable (SII), que en España afecta al 8,35 por cierto de la población.

"El reto para establecer el diagnóstico de SII es que no existe un marcador biológico que sea específico de este trastorno. Las pruebas realizadas resultan ser normales, y pueden pasar muchos años hasta que el paciente sea diagnosticado y se dé con la causa subyacente de la enfermedad. No hay nada peor para un paciente que no tener un diagnóstico preciso. A sus síntomas y su alteración en la calidad de vida se añade la incertidumbre de no saber la causa de sus dolencias. Por tanto, es fundamental realizar una valoración clínica lo más acertada posible", ha explicado el director del servicio de Aparato Digestivo del Centro Médico Teknon en Barcelona, Fermín Mearin.