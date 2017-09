Las zonas no afectadas por el incendio de la Ciudad de la Justicia de Valencia pueden reabrir

Bravo dice que las relación con la judicatura "no ha mermado" y responde al PPCV: "A veces se queman dependencias porque no se pusieron medidas"

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha reiterado que las zonas que no se vieron afectadas por el incendio que se produjo el pasado domingo en la Ciudad de la Justicia de Valencia pueden reabrirse, dado que un nuevo informe "más exhaustivo" elaborado este mismo miércoles por el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, (Invassat) indica que se trata de "partes habitables que no presentan ningún tipo de problema".

El primer informe encargado por la Conselleria a Invassat señalaba que no había restos tóxicos en el aire en las instalaciones que sufrieron el incendio. Este segundo documento apunta que en las zonas que no sufrieron las consecuencias del fuego "no se aprecia inconveniente alguno para que se continúe con la actividad laboral". El informe ha sido remitido al TSJCV esta tarde, ha especificado Bravo, que ha añadido que duda que el alto tribunal cambie las medidas adoptadas esta misma noche pero "al menos que tengan toda la información", ha apostillado.