Las madres adolescentes no se ven excluidas por el hecho de serlo y valoran sus responsabilidades, según un estudio

Las madres adolescentes no creen que su maternidad temprana sea necesariamente un indicador de riesgo de exclusión social sino que está ligado a la asunción de responsabilidades, según las conclusiones de la investigación 'Relatos de madres adolescentes', elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAD y el Grupo de Estudio sobre la Sociedad del Riesgo de la Universidad de Zaragoza, con el apoyo de la Dirección General de Igualdad y Familias del Gobierno de Aragón.

La evolución de este fenómeno ha sido variable pues entre 1996 y 2008 se duplicó la tasa de fecundidad adolescente (pasando de 7,37 nacimientos por 1.000 mujeres entre 15 y 19 años a 13,3). Entre 2008 y 2015 la tasa ha vuelto a bajar (7,74) pero no deja de ser significativo que se sitúe en los mismos niveles de hace dos décadas, según señala el informe.

Una vez asumida la situación, un trance que reconocen no está exento de episodios incluso dramáticos, según indica el estudio, en general la maternidad es percibida como una forma de identificación con sus propias madres y una confirmación de su feminidad,además de una oportunidad para ser felices por criar a su hijo.

Ante esta hostilidad percibida del entorno, en la mayoría de los casos se produce un mecanismo de defensa que consiste en "sublimar" su relación de pareja, a quién consideran un "refugio" para esconderse de un mundo que ellas perciben como hostil y ajeno, porque no las entiende, no las acepta o porque no secunda los cambios psico-físicos que ellas están viviendo en su fase post-infantil y pre-adulta, relaciones que las hacen dependientes.