Se cumplen 40 años del peor accidente aéreo de la historia

Se cumplen hoy 40 años del peor accidente aéreo de la historia. Dos Boeing 747, entonces los aviones comerciales con más capacidad del mundo, chocaron en tierra, en el aeropuerto de Los Rodeos de Tenerife. Murieron 583 personas pasadas las cinco de la tarde del domingo 27 de marzo de 1977. La mayor tragedia de la aviación comercial comienza cuando los dos aviones, el KLM holandés y el PAN AM norteamericano, son desviados del aeropuerto de Gran Canarias al de Tenerife. Una bomba ha explotado y hay aviso de un segundo artefacto por lo que todos los vuelos deben ir al pequeño aeropuerto de Tenerife. Las dos pistas de los Rodeos son insuficientes para dar cabida a los siete aviones que van llegando con escasos minutos de diferencia. La de rodaje se emplea como parking y en la principal se sitúan los dos Jumbos. El piloto del aparato holandés aprovecha la parada y llena los tanques con 55 mil litros de queroseno. Una densa niebla invade la pista minutos antes de las 5 imposibilitando la visibilidad. Ambos aviones inician las maniobras de despegue. Primero el holandés, que llega al final de la pista y debe girar 180 grados para encarar la ruta de despegue. Le sigue a escasos metros el norteamericano, que debe tomar la salida tres para dejar vía libre. A la cadena de despropósitos se une que el comandante americano se saltó la salida y que el piloto holandés no esperó el ok de la torre de control para iniciar el despegue. Ambos aparatos chocaron frontalmente a una velocidad de 250 km por hora.