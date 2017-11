Uno de los abogados de ‘La Manada’ exige que se controle “la presión mediática”

"Estamos intentando no aportar más leña al fuego en el sentido de trasladar información del procedimiento", ha continuado Martínez Becerra , que ha señalado que "desde las acusaciones en algún caso se está vertiendo información que no responde a la realidad de lo que está sucediendo en la sala".

"A veces pienso que no estoy en la misma sala", ha criticado el abogado de la defensa que ha indicado que "determinados medios de comunicación hacen un análisis de lo que ocurre dentro que no se corresponde con lo que ocurre en la realidad". Ha explicado que "tengo que volver a verlo por la noche en la grabación a ver si lo que yo he visto es lo mismo que dice el periódico" y "la versión que sale reflejada en mi ordenador no se parece absolutamente nada a lo que se está trasmitiendo".