El abogado de tres miembros de La Manada: " Se utilizan todos los medios de prueba desde el respeto"

"Planteense por un momento que tienen que escuchar a todas las partes, no prejuzguen, no valoren, no piensen lo que parece que es lo lógico y lo común, ya podrán observar el análisis de las pruebas que hacen el fiscal y las acusaciones y el que hacemos nosotros y después saquen sus conclusiones", ha dicho.

"Imaginaos que yo hubiese hecho estas declaraciones, a mi no es que me hubiera caído lo más grande, sino que cualquiera sabe lo que me hubiera pasado. Yo no lo opino así, he intentado en todo momento que todo el mundo, no las marujas, porque me parece un término despectivo, sino todas las mujeres y hombres que vean los medios de comunicación puedan saber exactamente qué está pasando aquí dentro pero este es el perfil, según él son las marujas las que pretenden tener información", ha afirmado.