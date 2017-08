Zoido apuesta por llegar a un acuerdo para que imanes "radicalizados" no lleguen a predicar en mezquitas

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha apostado por llegar a algún tipo de acuerdo para que los imanes "radicalizados" no rompan "la tónica general" y no puedan llegar a predicar en las mezquitas, tras los atentados perpetrados en Barcelona y Cambrils, cuyo presunto cerebro fue el imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty.

"Es un tema sobre el que tendremos que hablar y procurar llegar a algún acuerdo para que algunos imanes no rompan lo que suele ser una tónica general, que no haya ningún tipo de problema, y que aquel que esté radicalizado no pueda ser referencia o ejemplo ni imparta instrucciones en ese sentido", ha subrayado Zoido este lunes 28 de agosto en una entrevista en la COPE recogida por Europa Press.