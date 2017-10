Zoido afirma que en Ceuta y Melilla "el que quiera, puede solicitar el asilo y no empezar a trepar la valla"

EUROPA PRESS

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha afirmado que los migrantes que llegan a Ceuta y Melilla pueden solicitar el derecho de asilo y "no empezar a trepar" la valla y ha justificado que si no lo hacen en Ceuta "es porque las autoridades marroquíes no les dejan". Asimismo, ha afirmado que la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condena a España a pagar 10.000 euros por dos devoluciones sumarias en la frontera de Melilla, "no es firme" y el Gobierno tiene tres meses para estudiarla.

Así ha respondido el titular de Interior en la Sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso a la diputada de Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea, Ione Belarra, que le ha preguntado por las medidas, incluidas legislativas, que piensa tomar el Gobierno para cumplir con la sentencia del TEDH que declara ilegales las "devoluciones en caliente" de migrantes en la frontera y le ha reprochado su "desconocimiento total" del derecho de asilo.

"Hay que distinguir de forma clara quienes entran en España de forma irregular, incluso empleando la violencia, y aquellos que quieren hacerlo de manera regular y solicitan el derecho de asilo", ha afirmado el ministro del Interior, que ha advertido a la diputada de la formación morada de que "hay que abandonar la demagogia" para hablar de Ceuta y Melilla.

Zoido se ha mostrado convencido de que no hay ningún diputado en el Hemiciclo al que no le cause "una pena tremenda" la situación que viven las personas que llegan de esta forma a España, pero ha insistido en que "en Ceuta y Melilla el que quiera puede solicitar el derecho de asilo y no empezar a trepar la valla", mientras Belarra lo negaba con la cabeza.

En este sentido, ha informado de que hasta el mes de junio han solicitado asilo en Melilla más de 860 personas y que, sin embargo, en Ceuta no se han registrado solicitudes "porque las autoridades marroquíes no les dejan".

Frente a los reproches de la diputada de Unidos Podemos por las "devoluciones en caliente" de España, que, a su juicio, son "expulsiones colectivas" prohibidas por los tratados internacionales, el ministro del Interior ha defendido que el rechazo en frontera de migrantes, regulado en la Ley de Seguridad Ciudadana, y ha insistido en que "es compatible" con la Directiva europea de Retorno.

No obstante, ha manifestado la intención del Gobierno de cambiar la política migratoria en el seno de la Unión Europea y ha subrayado que está "dispuesto a mejorar los sistemas", pero "protegiendo las fronteras y aquellos que tienen derecho al asilo".

"Desconoce totalmente el proceso de asilo", le ha contestado Belarra, que ha reiterado que las "devoluciones en caliente son muy peligrosas" y que, como consecuencia de estas, han muerto recientemente siete mujeres en el Mediterráneo y muchos migrantes han sufrido malos tratos al ser devueltos de manera forzosa.

"Tenemos la oportunidad de legislar en esta Cámara para prohibir estas devoluciones", ha dicho la diputada, que ha recordado que van en contra de los Derechos Humanos. Asimismo, ha pedido al ministro del Interior un nuevo protocolo para la Policía Nacional y Guardia Civil, así como la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como "ley Mordaza". "Un Gobierno digno agacha la cabeza y no se pone chulo", ha señalado en alusión a la respuesta del ministro sobre el fallo del TEDH.