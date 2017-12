La Xunta de Galicia detecta en Canido, Vigo, niveles de hierro en el agua superiores a lo recomendado

La Consejería de Sanidad gallega ha detectado niveles de hierro por encima de lo recomendado, además de una elevada turbidez, en un análisis de agua realizado en el barrio vigués de Canido, por lo que está a la espera de que la concesionaria del servicio en esta ciudad, Aqualia, comunique los resultados de sus propias mediciones, para decidir si recomienda la restricción del uso de agua tanto para beber como para cocinar.

En cualquier caso, la jefa territorial de la Consejería de Sanidad, Ángeles Feijóo, puntualizó que no se está en una condición de alerta sanitaria. También se han obtenido mediciones del agua con parámetros por encima de lo aconsejado en los municipios pontevedreses de Moaña, Redondela y Soutomaior.

En una rueda de prensa en Vigo, el delegado territorial de la Xunta, Ignacio López-Chaves, ha advertido de que "no solo un hay un problema de la cantidad de agua" debido a la sequía, "sino de la calidad del agua" debido a que la planta potabilizadora de O Casal, que es competencia del Ayuntamiento de Vigo y "está desfasada" y presenta "deficiencias estructurales".

Según ha dicho, el Consistorio "sabe desde 2010" la situación de esta planta potabilizadora, pero "no ha hecho inversiones lo suficientemente importantes para poder garantizar que cumple los parámetros que exige la normativa para garantizar la calidad del agua". "Durante el último año no solo no se ha colaborado con la Xunta, sino que se ha ocultado información esencial que podría haber evitado, o al menos paliado, la situación con la que se enfrenta la ciudad", ha denunciado.