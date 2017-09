World Vision colabora con dos Apps para que los niños sirios puedan continuar con sus estudios

La ONG World Vision ha participado en el desarrollo de dos Apps para que los niños sirios continúen sus estudios con motivo del Día Internacional de la Alfabetización que se celebra el 8 de septiembre en todo el mundo bajo el lema 'La alfabetización en la era digital', según ha informado la organización.

Las dos aplicaciones para el móvil, 'Feed the Monster' (Alimenta al Monstruo) y 'Antura and the Letters' (Antura y las letras) están dirigidas a niños sirios de entre cinco y diez años y fueron las ganadoras del concurso internacional 'EduApp4Syria', impulsado por el gobierno noruego y la asociación All Children Reading, de la que forman parte World Vision, Orange y la INEE Education in Crisis.