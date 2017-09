Women's Link Worldwide pide la "reunificación inmediata" para una mujer y su hijo que llegaron en diferentes pateras

Women's Link Worldwide y La Merced Migraciones han solicitado al Estado la reunificación familiar "inmediata" para una mujer costamarfileña y su hijo de 4 años que llegaron a España hace más de cinco meses en diferentes pateras, procedentes de Marruecos.

"Llevo seis meses sin poder hablar con mi hijo. Yo le necesito. No es nada fácil que a una madre le quiten a su hijo. Tengo que recuperarlo, he hecho todo lo que me han pedido, he entregado toda la documentación que tengo y no me dejan ni siquiera hablar con él. Lo único que yo pido es que me devuelvan a mi hijo", denuncia Oumo.