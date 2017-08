Víctimas de bebés robados denuncian ante el Congreso el estancamiento de su situación por la inacción del Estado

Una docena de víctimas de casos de bebés robados se han concentrado este miércoles 30 de agosto ante el Congreso para denunciar que el Estado no está lo suficientemente involucrado en esta materia y que, aunque reciben "buenas palabras" desde las instituciones, su situación está "en el mismo punto" en el que estaban cuando comenzaron a luchar.

El coordinador de la plataforma 'Camino de la Justicia', Pedro Caraballo, que ha actuado de portavoz de los afectados, ha indicado que las instituciones no actúan "como deberían" y son las asociaciones de víctimas las que están "presionando" para obtener soluciones.

"Hemos escrito a todas las instituciones y, con muchas de ellas, tenemos contacto permanente", ha indicado Caraballo, quien ha añadido que, en la mayoría de los casos, desde éstas "sólo hay buenas palabras" pero no se realiza el trabajo para que "los hechos salgan adelante". A su juicio, la transición no se puede cerrar "mientras no se cierren las heridas" de unas personas que "están sufriendo y cuyos derechos humanos han sido conculcados".