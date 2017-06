El rector de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de Roma, Luis Navarro, ha asegurado que la completa formación de los seminaristas es "esencial", así como su selección, y que es mejor una parroquia "descubierta", es decir, con pocos sacerdotes, que una con candidatos que no son idóneos.

"Un obispo me confiaba que en su nueva diócesis tenía pocos sacerdotes y algunos seminaristas no eran idóneos. Si no les ordeno, no tendré sacerdotes para todas las parroquias. ¿Qué hago? Mi respuesta fue: es mejor tener parroquias descubiertas que cubrirlas mal. Esos candidatos no idóneos son una bomba que explotará y hará muchísimo daño", ha indicado Navarro en una entrevista concedida a Europa Press, con motivo de su visita a Madrid esta semana.