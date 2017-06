La Universidad CEU San Pablo ha celebrado este lunes 12 de junio el acto académico de entrega de los certificados en 'Clinical Trials Management And Regulatory Compliance' de Farmacia y en 'International Political Economy' de Economía, que desarrolla con la colaboración de la Universidad de Chicago, según ha informado la universidad.

El acto ha sido clausurado por el rector de la universidad, Antonio Calvo, que ha destacado que es un "orgullo" colaborar con una de las universidades más prestigiosas "no sólo de Estados Unidos, sino del mundo", y se ha mostrado agradecido a los padres por la confianza depositada en la universidad para "educar y aportar valores a sus hijos".

Los alumnos del programa 'Clinical Trials Management And Regulatory Compliance' para el grado de Farmacia o el grado simultáneo de Farmacia y Biotecnología; y el 'International Political Economy', dirigido a los alumnos de Ciencias Económicas y Políticas, reciben clases de profesores de Chicago con la metodología de la universidad americana y, durante el último año, realizan una estancia de tres meses en la Graham School The University of Chicago.