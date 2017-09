El Tribunal de Cuentas pide medidas que corrijan la dispersión normativa en Dependencia y lograr igualdad en servicios

El organismo confirma que no auditará el cumplimiento y aplicación de esta normativa en 2017 pero no descarta volver a hacerlo en el futuro

El propio presidente del órgano ha achacado estas correcciones a los informes emitidos, una argumento que han usado algunos partidos de la oposición para recordar a Álvarez de Miranda la importancia de que el servicio de auditoría se mantenga para esta ley. Y es que el Tribunal de Cuentas no fiscalizará esta normativa en 2017.

Así lo ha confirmado Álvarez de Miranda en su comparecencia, aunque no ha descartado que esta situación pueda cambiar en el futuro. "Es cierto que la dependencia no ha sido incluida en el programa de 2017. Se trata de una programa ambicioso en el que hemos pretendido hacer muchas fiscalizaciones y no todas se pueden hacer", ha declarado.