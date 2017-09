El Tribunal de Cuentas presenta en el Congreso el informe que alerta de retrasos en ayudas complementarias a las Erasmus

El Tribunal de Cuentas presenta este martes en el Congreso, ante la Comisión Mixta para las relaciones con este órgano fiscalizador, el informe en el que se detectaron retrasos y deficiencias en la entrega de ayudas complementarias que el Gobierno concedió a los estudiantes Erasmus, correspondiente a los años 2012 y 2013.

Sobre el procedimiento de devolución y el reintegro de las ayudas, el informe resalta que, con carácter general, las entidades colaboradoras no efectuaron las devoluciones de las cantidades no aplicadas a su finalidad hasta que no fueron reclamadas por el Ministerio de Educación, a pesar de que conocían los procedimientos.