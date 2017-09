Teva vende los activos restantes de su negocio de salud de la mujer por 1.038 millones de dólares

La farmacéutica israelí Teva ha firmado dos acuerdos con CVC Capital Partners Fund VI y Foundation Consumer Healthcare para vender los activos restantes de su negocio global especializado en salud de la mujer por un total de 1.038 millones de dólares, unos 866 millones de euros.

Por su parte, el acuerdo definitivo con Foundation Consumer Healthcare le permite adquirir 'Plan B One-Step' y las marcas de anticoncepción de emergencia 'Take Action', 'Aftera' y 'Next Choice One Dose', por un total de 675 millones en efectivo. Las ventas netas anuales de estos productos en 2016 ascendieron a 140 millones.