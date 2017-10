Tejerina: "Estamos preparados para apagar incendios, no para incendiarios"

La ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha defendido la política del Gobierno central en materia forestal y de extinción de incendios tras los fuegos registrados en Galicia, Asturias y Castilla y León. "Nosotros estamos preparados para apagar incendios, lo que no estamos preparados es para incendiarios, porque alguien decidió quemar Galicia", ha indicado Tejerina.

La ministra ha confiado en que las condiciones climatológicas puedan "ayudar mucho" en la extinción del fuego ya que durante la jornada del lunes fue imposible que los aviones pudiesen volar por las condiciones. Los medios materiales no sirven si las condiciones no acompañan". En el caso de Asturias, ha explicado que se reclamaron brigadistas pero no medios aéreos y en Castilla y León "se enviaron un par de aviones y helicópteros".