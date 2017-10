Tejerina invita al PSOE a poner el foco en los incendiarios y recuerda que "no hay recalificación" por fuego

Los socialistas acusa al Gobierno de no tener en cuenta el cambio climático ni el medio rural en la lucha contra los incendios

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha reprochado al PSOE que, tras los incendios registrados en Galicia, Asturias y Castilla y León, ha iniciado una campaña crítica contra la labor del ministerio y le ha pedido que "por responsabilidad" ponga su foco en "quien prende" el fuego y "no en quien extingue o recupera". Del mismo modo, ha recordado que "no hay recalificaciones por incendios".

"Hay que dejar algo muy claro, que hoy, creo, todo el mundo sabe y es que no hay incendios para recalificación, ni recalificación por incendios y le invito a condenar a quienes prenden Galicia, Asturias y Castilla y León. Pero no como lo hizo el PSOE en 2006, cuando se quemó el doble de las hectáreas en Galicia que hoy consideramos inaceptables", ha declarado Tejerina, para recordar que entonces los socialistas culparon a brigadistas "despechados" por no ser contratados y al pueblo gallego.